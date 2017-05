Volejbalová SL zmení formát, Halanda: Chceme hrať v druhej divízii

Ľubor Halanda, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Marrákeš 11. mája (TASR) - Vo Svetovej lige volejbalistov nastanú od roku 2018 veľké zmeny. Súťaž dostane nový názov a zmení sa aj počet účastníkov. Rozhodnutie padlo na zasadnutí správnej rady Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) v marockom Marrákeši. Členom správnej rady FIVB je aj prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Ľubor Halanda.V najprestížnejšej každoročnej súťaži mužských volejbalových tímov, ktorej 28. edícia sa aj za účasti Slovákov začne už v júni, štartuje aktuálne 36 tímov. Tie sú rozdelené do troch výkonnostných skupín. Na budúci rok sa však počet tímov zredukuje. Istotu účasti v súťaži má zatiaľ len 12 tímov, plus štyria vyzývatelia.povedal prezident SVF Ľubor Halanda.Súťaž dostane aj nové meno.dodal Halanda. V "Novej volejbalovej lige" sa bude hrať turnajovým spôsobom.vysvetlil prvý muž slovenského volejbalu.Na rokovaní správnej rady predniesol Halanda aj závery z februárového mítingu športovo-organizačnej komisie FIVB, ktorej je sekretárom.uviedol Halanda.Medzi ďalšími návrhmi bolo, aby v rámci celkového zlepšenia imidžu volejbalu nesedeli za ihriskom pracovníci médií a štatistici, ale aby sa diváci priblížili čo najbližšie k ihrisku. V televíznych záberoch by tak mali vynikať emócie fanúšikov.dodal Halanda.Novinky sa chystajú aj v plážovom volejbale, kde sa zruší tzv. medical timeout a na tohtoročných turnajoch sa bude testovať, aby po dotyku na bloku mal súper ešte tri dotyky, tak ako to je v šestkovom volejbale.