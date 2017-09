Volejbalové ME 2019 mužov aj žien budú v štyroch krajinách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Krakov 1. septembra (TASR) - Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov a žien sa v roku 2019 prvýkrát v histórii uskutočnia v štyroch krajinách a na záverečnom turnaji bude štartovať rekordný počet 24 tímov. V piatok to oficiálne potvrdil XXXVIII. Kongres Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v dejisku práve prebiehajúcich ME mužov v poľskom Krakove.Mužské majstrovstvá Európy 2019 zorganizujú od 13. do 29. septembra Francúzsko, Slovinsko, Belgicko a Holandsko s tým, že finálová časť sa uskutoční vo Francúzsku. Na turnaj sa kvalifikuje 12 najlepších tímov (vrátane štyroch organizátorov) z práve prebiehajúcich ME v Poľsku. Keďže Holandsko zo skupiny nepostúpilo a skončí horšie ako dvanáste, kvalifikáciu na budúci šampionát si zaistí elitná jedenástka plus Holandsko. Slováci skončili v Poľsku na 15. mieste a na ME 2019 musia hrať kvalifikáciu, ktorá sa začne už v januári 2018 v novom formáte.Záverečný turnaj ME žien v roku 2019 sa uskutoční v Turecku, Poľsku, Maďarsku a Česku. Podujatie vyvrcholí v Turecku, kde sa európska elita predstavila zatiaľ naposledy v roku 2003. Miestenku na ME 2019 si vybojuje najlepších 12 družstiev vrátane z organizátorov z blížiacich sa ME v Azerbajdžane a Gruzínsku (22. septembra - 1. októbra). Slovenky sa na šampionát neprebojovali a o postup na ME 2019 budú rovnako ako muži bojovať v kvalifikácii.Kongres CEV oznámil termín a dejisko premiérových majstrovstiev Európy v snežnom volejbale. Historicky prvý šampionát "starého kontinentu" v tomto športe sa uskutoční od 22. do 25. marca 2018 v rakúskych mestách Wagrain a Flachau a štartovať na ňom bude po 16 mužských a ženských tímov.