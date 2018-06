Volgogradský hmyz poriadne strpčil život hráčom aj divákom na MS

Fanúšikovia na tribúnach počas zápasu Anglicka s Tuniskom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Volgograd 19. júna (TASR) - Obrovské množstvo nepríjemného hmyzu poriadne potrápilo aktérov pondelňajšieho zápasu na futbalových MS vo Volgograde medzi Anglickom a Tuniskom (2:1). Trpeli hráči aj diváci, tí druhí o to viac, že nemohli do hľadiska preniesť repelenty, ktorými sa hojne natierali najmä hráči Anglicka.Vo Volgograde v tomto ročnom období nie je tento jav ničím výnimočným. Hmyz má v okolí priľahlej rieky Volgy v lete raj. Futbalisti oboch táborov boli na túto situáciu pripravení, no tá aj tak zaskočila najmä Angličanov.citovala agentúra AP kapitána Albiónu Harryho Kanea, ktorý dvoma gólmi rozhodol o triumfe.dodal Kaneov spoluhráč Ashley Young. Nie každému ale nepríjemné roje vadili.povedal tréner Tuniska Nabil Maaloul.