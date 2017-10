VOLIČ z Průhoníc: Babiš pre ČR neurobil 100 %, obec však pozdvihol

V piatok 20. októbra 2017 sa začali v Českej republike parlamentné voľby. Na snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš čaká na svoju manželku Moniku, ktorá je za plentou vo volebnej miestnosti na základnej škole v českej obci Průhonice. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Průhonice 20. októbra (TASR) – Roj novinárov v piatok obliehal neveľkú budovu obecného úrad na malebnom námestíčku v Průhoniciach neďaleko Prahy ešte pred popoludňajším otvorením volebných miestností naprieč Českou republikou. Včasní voliči sa museli v Průhoniciach k volebným urnám cez zástupcov médií predrať. Krátko po otvorení volebnej miestnosti sa totiž mal do nej dostaviť jeden z najsledovanejších voličov v krajine - predseda aktuálne najsilnejšej politickej strany ANO Andrej Babiš, ktorý má v Průhoniciach trvalé bydlisko.Podľa Štěpána, študenta učiteľstva na Husitskej teologickej fakulte v Prahe, Babiš síce v obci nemal žiadnu predvolebnú akciu, avšak Průhonice za ostatné roky pozdvihol.povedal študent Štěpán pre TASR a dodal, že pre Průhonice toho naopak urobil dosť. Opravil školu, zrekonštruoval miestne spoločensko-kultúrne centrum Sokolovna, ktoré bolo po desaťročiach komunizmu zanedbané a zrejme by sa zrútilo. Urobil tam fitness centrum, pre ženy pilates a jogu, je tam kaviareň. Sponzoruje aj průhonický futbal, vypočítaval Štěpán.zdôraznil Štěpán.Na otázku, či sa Babiš v obci objavuje často, Štěpán odpovedal, že ho videl raz – v aute so šoférom.povedal.Zo začiatku Babiša v obci podporovali všetky vrstvy obyvateľstva. Štěpán však predpokladá, že Babiš po viacerých škandáloch zrejme stratí podporu medzi mladými od 18 do 30 rokov a budú ho voliť predovšetkým ľudia nad 45 rokov.povedal študent a upresnil, že kým medzi mladými v obci Babiš podporu do veľkej miery stratil, medzi staršími ju naopak zrejme získal." uzavrel študent Štěpán.Podľa staršej ženy, ktorá vyšla z volebnej miestnosti, sa Babišova prítomnosť v obci prejavuje najmä výstavbou.krútila hlavou.