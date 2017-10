Voliči by pred hlasovaním nemali zabudnúť na platný občiansky preukaz

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. októbra (TASR) – Voliči, ktorí chcú v blížiacich sa krajských voľbách odovzdať hlas svojim favoritom, by si nemali doma zabudnúť platný občiansky preukaz. Práve ním sa musia preukázať vo volebnej miestnosti. Pokiaľ chce voliť cudzinec, musí sa preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca.Ak by si volič zabudol tento doklad, ešte to neznamená, že voliť nebude môcť. Tým, ktorí majú preukaz platný, stačí vrátiť sa poň domov. Ak ale platný nie je, môže voliča zachrániť ešte to, že je zapísaný v zozname voličov.uviedlo pre TASR ministerstvo vnútra. Upozorňuje, že na základe neplatného občianskeho preukazu ale nemožno do zoznamu voličov občana dopísať.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budú občania na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.