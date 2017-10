Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať o prenosnú urnu

Muž vhadzuje hlasovací lístok do urny v predčasných voľbách do regionálneho parlamentu - krajinského snemu (Landtagu) 15. októbra 2017 v nemeckom meste Neustadt am Rübenberge. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) – Hlas vo voľbách do vyšších územných celkov (4. novembra) môžu odovzdať voliči aj mimo volebnej miestnosti. Prenosná hlasovacia schránka príde za nimi, ak o to požiadajú okrskovú volebnú komisiu. Voliť musia v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. Táto možnosť sa týka voličov, ktorí sa do hlasovacej miestnosti nemôžu dostaviť zo závažných, najmä zdravotných dôvodov.vysvetlilo ministerstvo vnútra.Právna norma myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžu čítať alebo písať. Taký volič má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. Má to oznámiť okrskovej volebnej komisii pred hlasovaním.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.