Voliči v Berlíne sa vyslovili proti uzavretiu starého letiska Tegel

Berlín 25. septembra (TASR) - Väčšina účastníkov referenda, ktoré sa konalo v nedeľu v hlavnom meste Nemecka súbežne s voľbami do Spolkového snemu, hlasovala za ponechanie miestneho letiska Tegel v prevádzke, aj keď v súčasnosti stále platí rozhodnutie, že bude zrušené po otvorení nového letiska Berlín-Brandenbursko.Zástancovia pokračovania odbavovania letov zvíťazili nad odporcami v pomere 56,1 ku 41,7 percenta, informovala dnes agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálne výsledky. V Berlíne pritom išlo o prvý prípad, keď sa referendum konalo súbežne s voľbami do Bundestagu. Hoci je uvedený výsledok jednoznačný, pre berlínsku samosprávu nie je záväzný.Nové letisko Berlín-Brandenbursko (Berlin-Brandenburg) malo pôvodne nahradiť Tegel už v roku 2012, no vzhľadom na rôzne komplikácie bol tento termín opakovane odsúvaný. V súčasnosti nie je presne stanovené, kedy by mohla byť spustená jeho prevádzka, pričom sa špekuluje o roku 2018 alebo 2019.V súvislosti s referendom je pravdepodobné, že sa v Berlíne začnú politické konzultácie ohľadne toho, či má alebo či vôbec môže byť zmenená príslušná legislatíva, aby umožnila ďalšie fungovanie letiska Tegel, oficiálne pomenovanom po nemeckom leteckom priekopníkovi Ottovi Lilienthalovi. To pôvodne slúžilo iba pre krátke turistické lety z niekdajšieho Západného Berlína a napriek rozšíreniu v roku 1974 začalo po opätovnom zjednotení Nemecka v roku 1990 predstavovať problém.Občania žijúci v okolí tohto letiska sa dlhé roky sťažujú na hluk a tvrdia, že jeho umiestnenie blízko mestského centra predstavuje i bezpečnostné riziko. Zástancovia ponechania Tegelu v prevádzke poukazujú okrem iného práve na dobrú dostupnosť vyplývajúcu z centrálnej polohy.Petíciu za záchranu letiska, ktorá vyústila do referenda, podpísali tisíce Berlínčanov. Samospráva metropoly vedená sociálnymi demokratmi minulý týždeň rozoslala domácnostiam materiály vyzývajúce na hlasovanie v prospech jeho uzavretia.V súčasnosti je letisko Tegel na hranici kapacitných možností, pričom ročne odbaví približne 20 miliónov cestujúcich.