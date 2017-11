Voliči v Z. Hámroch prišli k urnám preto, že je to ich povinnosť

Obec Zemplínske Hámre v okrese Snina je východiskovým turistickým miestom túr na Sninský kameň, silueta v pozadí, zo SZ strany pohoria Vihorlat. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zemplínske Hámre 4. novembra (TASR) – Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku.Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna (32) rozhodol prísť odvoliť.uviedol pre TASR. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková.poznamenala pre TASR.Manželia Kamila (58) a Jozef (59) Hudákoví sú tiež pravidelnými voličmi.povedali pre TASR. Problém v regióne vidia najmä v nedostatku pracovných miest a nedostatočnom ohodnotení.poznamenal Hudák. Podľa jeho ďalších slov by mal isť voliť každý.doplnil.Podobný názor zastáva aj 63-ročný Štefan Barna.povedal pre TASR. Priority v rámci vyšších územných celkov (VÚC) vidí hlavne v doprave. Pociťuje totiž zvýšený cestovný ruch v obci.Aktuálne voľby sú pre obec podľa slov starostu Rastislava Zarembu, ktorý už tiež vhodil volebný lístok do urny, veľmi dôležité práve z tohto pohľadu, nakoľko Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje a udržiava cestné komunikácie 2. a 3. triedy, po ktorých k nim turisti prichádzajú.vysvetlil pre TASR.Vo volebnom obvode Snina môže v 47 okrskoch využiť svoje volebné právo približne 30.500 voličov. Predsedu si môžu, rovnako ako všetci voliči v PSK, vyberať z 11 kandidátov. V regionálnom parlamente budú ich záujmy zastupovať traja poslanci z 21 kandidátov.