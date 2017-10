Volili aj líder Zelených Stropnický a čestný predseda TOP 09

V piatok 20. októbra 2017 sa začali v Českej republike parlamentné voľby. Na snímke volič vhadzuje svoj hlas do volebnej urny. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 20. októbra (TASR) - Šéf českých Zelených Matěj Stropnický očakáva, že jeho strana sa do Poslaneckej snemovne ČR dostane. Podľa spravodajskej televízie ČT24 v piatok po odhlasovaní v parlamentných voľbách novinárom povedal, že vo voľbách očakáva vysokú účasť.vyhlásil Stropnický, syn ministra obrany Martina Stropnického.Svoj hlas v obci Suchá Loz v okrese Uherské Hradiště odovzdal v piatok aj šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Petr Gazdík. Líder STAN verí, že Starostovia získajú šesť až sedem percent hlasov a teší ho podpora známych osobností.Čestný predseda TOP 09 Karel Schwarzenberg v piatok po vhodení svojho hlasu do volebnej urny vyjadril nádej, že ľudia budú voliť rozumom a nie na základe emócií a. Tohtoročné voľby považuje za najdôležitejšie v novodobej histórii.povedal podľa spravodajského portálu Novinky.cz bývalý minister zahraničných vecí s tým, že v Čechách si neželá experimenty.Rovnako nešťastné by bolo, keby ČR vystúpila z Únie. Pre krajinu je podľa Schwarzenberga v súčasnosti dôležité, aby čo najskôr prijala euro.