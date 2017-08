Volka potešili výkony v Londýne: Stovka bola výnimočná

a snímke zľava trénerka Naďa Bendová, šprintér Ján Volko a tréner Róbert Kresťanko po návrate zo 16. majstrovstiev sveta v atletike v Londýne, 11. augusta 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko sa v piatok vrátil z majstrovstiev sveta v Londýne s novým národným rekordom na 100 metrov a 15. miestom na 200 metrov. Účasť na svetovom šampionáte si vybojoval po zabehnutí limitu na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi, kde získal zlato na dvojstovke a striebro na stovke.Aj vzhľadom na nabitý program v aktuálnej sezóne nemal jeho realizačný tím veľké očakávania. "uviedla Volkova trénerka Naďa Bendová.Slovenský reprezentant prevýšil papierové očakávania, v kvalifikácii na 100 m dokázal zlepšiť národný rekord. Volko zvíťazil vo svojom behu časom 10,15 sekundy. V rozbehoch sa umiestnil na 28. priečke, postup do semifinále mu ušiel o jednu stotinu sekundy.povedal Volko. Na dvojnásobnej trati sa mu darilo viac, postúpil totiž do semifinále. V ňom zabehol čas 20,61 s, čo stačilo v celkovej klasifikácii na 15. priečku. Medzi Európanmi predviedol šiesty najlepší čas spomedzi semifinálových účastníkov.dodal Volko k svojmu debutu na MS.