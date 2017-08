Volka univerziádny bronz potešil, nedúfal v takú úspešnú sezónu

Na snímke úspešní slovenskí atléti, sprava Alexandra Bezeková a Ján Volko počas tlačovej konferencie po príchode zo Svetovej letnej univerziády na Taiwane 30. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenskí športovci dosiahli na Svetovej letnej univerziáde na Taiwane tri prenikavé výsledky. Bronzová medaila Jána Volka v šprinte na 200 metrov nebola pri jeho súčasnej forme prekvapením, Alexandra Bezeková však štvrtou priečkou v behu na rovnakej trati dosiahla životný úspech. O druhý cenný kov sa postarali tenisti Ivan Košec a Simona Parajová, ktorí získali striebro v miešanej štvorhre.Pre Volka je univerziádny bronz už štvrtý cenný kov v tomto roku na vrcholnom podujatí. Predtým na halových ME v Belehrade bral v marci na 60 metrov striebro, na júlových ME do 23 rokov Bydgoszczi zlato na 200 a striebro na 100 metrov.povedala trénerka slovenského atléta Naďa Bendová.Na stometrovej trati sa Volko medzi najlepších kvalifikoval piatym najlepším časom 10,28 sekundy, rovnaká priečka sa mu ušla aj vo finále.dodal Volko, ktorý pred sezónou nedúfal, že bude taká úspešná.dodal 20-ročný pretekár, ktorého teraz čaká pauza. Vyplní ju krátkym oddychom a prípravou na študijné povinnosti.Iba tesne o tisíciny ušlo finále 100 m Bezekovej, o jej neúčasti rozhodla cieľová fotografia. Mladá Košičanka si po tomto rezultáte poplakala, no v druhej disciplíne na dvojnásobnej trati skončila medzi najlepšími na štvrtom mieste.Celkové vystúpenie hodnotí ako vydarené.dodala Bezeková.Slovenská výprava musela na univerziáde bojovať s netypickými podmienkami. Okrem veľkého tepla a vlhkosti vzduchu nesedela športovcom ani strava.pridal zaujímavosť z dejiska Volko.Slovensko v ére samostatnosti od roku 1993 získalo na jednotlivých Svetových univerziádach dovedna už 47 medailí, z nich 8 zlatých, 16 strieborných a 23 bronzových. V Taipei malo zastúpenie v 13 športoch.