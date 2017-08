Volker a Mattis mieria na Ukrajinu

Americký minister obrany James Mattis Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 21. augusta (TASR) - Osobitný predstaviteľ USA pre Ukrajinu Kurt Volker pricestuje 23. augusta do Kyjeva, informovala dnes agentúra Ukrinform s odvolaním sa americký rezort diplomacie.Podľa neho sa Volker následne pripojí v Kyjeve k americkému ministrovi obrany Jamesovi Mattisovi, ktorý tam bude rokovať s predstaviteľmi ukrajinskej vlády o ďalších krokoch k obnoveniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.Mattis príde do Kyjeva 24. augusta, keď majú Ukrajinci štátny sviatok Dňa nezávislosti Ukrajiny. Stretne sa tam aj s prezidentom Petrom Porošenkom a ministrom obrany Stepanom Poltorakom.Volker má dnes v pláne návštevu Bieloruska, kde sa stretne s predstaviteľom ruskej vlády Vladislavom Surkovom. Majú diskutovať o rusko-ukrajinských vzťahoch. Následne Volker odcestuje od Litvy, kde bude aj s miestnymi zástupcami vlády diskutovať o Ukrajine.Volker koncom júla v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC uviedol, že Washington aktívne uvažuje o tom, že začne posielať zbrane ukrajinským silám, ktoré bojujú na východe vlasti proti proruským separatistom.povedal Volker.Vyzbrojenie ukrajinských síl by podľa neho mohlo zmeniť prístup Moskvy. Nemyslí si, že tento krok by bol provokatívny.konštatoval.Ako dodal, pre úspešné nastolenie mieru na východe Ukrajiny je potrebný" s Ruskom.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vymenoval Volkera - bývalého veľvyslanca USA pri NATO - za osobitného predstaviteľa pre Ukrajinu 7. júla.