Volko je pred MS uvoľnený, jeho cieľom je postup z rozbehov

Ján Volko.. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pre slovenského šprintérskeho rekordéra Jána Volka sú nadchádzajúce MS v Londýne splneným snom. V britskej metropole by chcel postúpiť z rozbehov na 100 i 200 m a priblížiť sa k osobným maximám.Volko zabehol limit na svetový šampionát na nedávnych ME do 23 rokov v poľskej Bydgošti, kde senzačne získal zlato na dvestovke a striebro na stovke.povedal na utorkovom stretnutí s novinármi v Bratislave. Volky priznal, že si viac verí na 200 m.V júni na Zlatej tretre v Ostrave bežal vo finále vedľa hviezdneho Jamajčana Usaina Bolta. Volko by neprotestoval, ak by si to zopakoval na MS:Slovenská výprava odchádza na svetový šampionát v malej zostave len s piatimi atlétmi.pokračovala slovenská šprintérska jednotka.Cieľom Volka je postup z rozbehov na oboch najkratších tratiach medzi najlepšiu 24-ku.Po ME do 23 rokov cíti skôr psychickú ako fyzickú únavu, ktorá vyplýva z veľkého záujmu o jeho osobu.Oproti predošlým podujatiam, na ktorých Volko štartoval, bude na MS oveľa vyššia konkurencia. Na preteky ide bez veľkých očakávaní, čo by mu mohlo pomôcť.V súvislosti so zlepšením osobného maxima sa vyjadruje opatrne.poznamenal.Je pozoruhodné, že Volko si udržuje športovú formu už dlhšie obdobie.dodal halový vicemajster Európy v behu na 60 m z Belehradu.