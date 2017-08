Volko pokračuje na MS v parádnom štýle: Na 200 m trati je v semifinále

Ján Volko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky rozbehov



muži



200 m, 3. rozbeh: 1. Wayde Van Niekerk (JAR) 20,16, 2. Daniel Talbot (V. Brit.) 20,16, 3. Ján VOLKO (SR) 20,52, 4. Alonso Edward (Pan.) 20,61

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Na MS v Londýne postúpil slovenský šprintér na 200 m Ján Volko z rozbehov do stredajšieho semifinále. Vo svojom treťom behu finišoval na 3. mieste a postúpil priamo časom 20,52 s. Pred ním skončili už len prvý Juhoafričan Wayde Van Niekerk 20,16 a Brit Daniel Talbot s rovnakým časom, osobným rekordom 20,16, keď od Juhoafričana bol pomalší o 0,001 s.Ján Volko si po dobehnutí vydýchol.Volko sa snažil v treťom zo siedmich behov v 5. dráhe naplniť postupový kľúč do semifinále traja z každého a traja s časmi. Už podľa mien priamych súperov sa to zdalo dosť náročné. Volkovo sezónne maximum 20,33 pri porovnávaniach veľa optimizmu nevyvolávalo, traja boli tabuľkovo rýchlejší, z nich olympijský víťaz, majster sveta a svetový rekordér v behu na 400 m Juhafričan Van Niekerk sa mohol pochváliť časom pod 20 sekúnd (19,84). Volko však viackrát presvedčil, že na vrcholných podujatiach dokáže zapnúť naplno. Na polovičnej trati stovke síce skončil v rozbehoch, no v kvalifikácii zabehol slovenský rekord (10,15) a vo vstupnom behu na dvojstovke si dobehol na 3. mieste za priamym postupom do vytúženého semifinále. Počas jeho behu bolo takmer bezvetrie +0,3 m/s, reakčný čas mal 0,170.V 1. rozbehu vynikol Jamajčan Yohan Blake s 20,39, v druhom so suverénnym postupom Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga za 20,05, vo štvrtom Ramil Gulijev z Turecka 20,16.