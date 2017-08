Volko postúpil na univerziáde do medzibehov, plavcom sa nedarilo

Ján Volko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Taiwan 23. augusta (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko úspešne odštartoval svoje účinkovanie na Svetovej letnej univerziáde na Taiwane. Na 100 m postúpil do medzibehov, keď v ôsmom rozbehu zvíťazil časom 10,51 sekundy. Celkovo to stačilo na 15. miesto.Medzi ženami ide na stovke ďalej Alexandra Bezeková, víťazstvo v rozbehu časom 11,81 s znamenalo istú miestenku v medzibehoch. Na 400 m trati sa v semifinále predstaví Denis Danáč, časom 47,50 s obsadil v rámci svojho rozbehu druhé miesto a celkovo 15. pozíciu. V kladivárskom finále nastúpi Tomáš Kružliak, v kvalifikácii ho klasifikovali na deviatom mieste s hodom dlhým 66,44 m. Tomáš Veszelka postúpil z 9. pozície do finále súťaže trojskokanov výkonom 15,92 m.Plavci zostali pred semifinálovými bránami, Vladimír Štefánik časom 51,54 s obsadil na 100 m voľným spôsobom celkovo 55. priečku. Silvia Laszlóvá síce zvíťazila vo svojej rozplavbe na 100 m motýlik, ale čas 1:03,76 min stačil len na 32. miesto.S mužskou dvojhrou sa v treťom kole rozlúčil tenista Tomáš Pavlovský, v dvoch setoch 4:6, 3:6 prehral s Japoncom Šintarom Imaiom. Slovenský taekwondista Dávid Sajko prehral v druhom kole zápolenia s Japoncom Hidenorim Ebatom.