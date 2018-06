Volko sa postaral o fantastický výkon na Babiakovom memoriáli, rekord mítingu bol prekonaný

Memoriál Tomáša Babiaka - výsledky

Muži - 100 m (+0,9 m/s): 1. Volko (BK HNTN Bratislava) 10,30 - rekord mítingu, 2. Púchovský (ŠK ŠOG Nitra) 10,73, 3. Marček (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 10,92,



200 m: 1. Marček 21,76 (+0,6 m/s), 2. Filin (Slávia Trnava) 22,18 (+0,6 m/s), 3. M. Kučera (BK HNTN) 22,26 (+1,0 m/s), 400 m: 1. M. Kučera 48,34, 2. Jeras (Slovin.) 49,13, 3. Ma. Talán (AC Stavbár Nitra) 49,38,



800 m (Cena P. Gleska): 1. Lendvorský (BK HNTN) 1:52,41, 2. Jablokov (Slávia UK Bratislava) 1:52,93, 3. Kelemen (Maď.) 1:53,73,



5000 m: 1. Tomeček (TJ Obal servis Košice) 16:05,60, 2. Mazúch (ŠK ŠOG Nitra) 16:07,05, 3. Kubej (AC Nové Zámky) 16:17,82,



110 m prek. (+0,8 m/s): 1. Drozda (Slávia UK Bratislava) 14,95, 2. Šuba (AC Stavbár Nitra) 15,35, 3. Markovic (Rak.) 15,40,



400 m prek.: 1. Bottlík (Slávia UK) 52,79, 2. Danilov (Ukr.) 55,00, 3. Mrva (ŠK ŠOG Nitra) 58,62, výška: 1. Beer (AC Stavbár Nitra) 208, 2. Šoka (Slávia STU Bratislava) 185, 3. Ľ. Zeman (Vital Bratislava) 180,



diaľka (Cena Š. Molnára): 1. Kubinec (Dukla) 722, 2. Šuba 713, 3. Turcsányi (obaja AC Stavbár Nitra) 709,



guľa a disk: 1. Broš (Slávia UK) 16,13 a 49,20,



oštep (memoriál T. Babiaka): 1. Žeňúch (Slávia TU Košice) 75,31, 2. Slezák (Dukla) 74,71, 3. Rab (Maď.) 69,55.







Ženy - 100 m (+0,9 m/s): 1. Putalová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 12,02, 2. Forster (ŠK ŠOG Nitra) 12,37, 3. B. Tomková (Dukla) 12,43, 200 m (+0,4 m/s): 1. Putalová 24,14, 2. Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 24,68, 3. Malatincová (Dukla) 25,51,



400 m: 1. Štuková (BK HNTN) 55,45, 2. B. Tomková (Dukla) 56,49, 3. Malatincová 57,32,



800 m: 1. Nikolenková (Ukr.) 2:07,81, 2. Keszeghová (Inter Bratislava) 2:18,18, 3. Guttmannová (AK Veterán Bratislava) 2:30,46,



3000 m: 1. Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 10:16,17, 2. Durcová 10:18,58, 3. L. Janečková (obe BMSC Bratislava) 10:43,76,



100 m prek. (+0,5 m/s): 1. Baňovičová (Slávia UK) 14,03, 2. Zapfelová (Rak.) 14,17, 3. Takácsová (ŠK ŠOG Nitra) 14,31,



400 m prek.: 1. Takácsová 1:04,59, 2. Hladkyová (Rak.) 1:08,58, 3. Hatinová (KĽŠ Kryha Bratislava) 1:12,62,



výška: 1. Dunajská (Dukla) 175, 2. Butkovská (Slávia STU) 165, 3. Z. Karaffová (Dukla) 160,



diaľka: 1. Baňovičová (Slávia UK) 576, 2. Flosníková 569, 3. Martinusová (AC Malacky) 566,



guľa: 1. Slošárová (Dukla) 13,73,



disk: 1. Slošárová 38,81, 2. Smreková (AC Malacky) 38,46, 3. Feďová (AO ŠG Košice) 34,64,



oštep: 1. Jákfalviová (Maď.) 43,57, 2. Mokrá (Slávia ŠG Trenčín) 43,18, 3. Filová (Dukla) 41,73.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. júna - O najhodnotnejší výkon 34. ročníka atletického Memoriálu Tomáša Babiaka, ktorého súčasť boli tentoraz aj akademické majstrovstvá Slovenska, sa postarala najväčšia hviezda podujatia - Ján Volko.Slovenský Atlét roka 2017 vyhral stovku za 10,30 sekundy s náskokom 43 stotín pred Lukášom Púchovským. Finalista šesťdesiatky na halových MS 2018 v Birminghame o 5 stotín zlepšil vlaňajší vlastný rekord mítingu.„Škoda, že som neodštartoval lepšie, bolo by to pod 10,30. Ani dynamika behu nebola taká, akú si predstavujem. Výkon 10,30 bez vážnejších súperov - Lukáš Púchovský si však za prvých 50 metrov zaslúži pochvalu - nie je zlý. Na osobné rekordy už ale potrebujem inú konkurenciu,“ citoval web SAZ www.atletika.sk Jána Volka.Víťaz Svetovej univerziády 2013 a finalista ME 2016 na 400 m prekážok Martin Kučera sa do atletického diania vrátil po zranení po takmer 16 mesiacoch – najprv vyhral hladkú štvorstovku za 48,34 a na polovičnej trati skončil potom tretí časom 22,26."Chcel som bežať čo najbližšie k hranici 48 sekúnd,“ priznal zverenec Dalibora Kupku. "Dnes to bolo nezvykle náročné, bol som veľmi nervózny, pred štvorstovkou som mal obrovský rešpekt. Predsa len to boli moje prvé preteky a hneď v disciplíne, ktorá veru vždy poriadne bolí.“Hlavnú disciplínu pretekov, hode oštepom venovaný pamiatke Tomáša Babiaka, vyhral štvrtý raz (2013, 2015, 2016, 2018) v kariére Patrik Žeňúch zo Slávie TU Košice výkonom 75,41 m z piatej série, ktorým predstihol dovtedy vedúceho Maximiliána Slezáka z banskobystrickej Dukly. Zverenec Jozefa Hanušovského si v druhom pokuse zlepšil osobný rekord na 74,71 m, čo znamenalo posun na deviatu priečku v slovenských historických tabuľkách.