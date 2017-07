Volko sa vrátil z ME s dvoma kovmi: Konečne sa môžem normálne najesť

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko - majster Európy na 200 m a vicemajster Európy na 100 m z XI. ME do 23 rokov v atletike - ukazuje medaily počas tlačovej konferencie v Bratislave 17. júla 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - S dvoma cennými kovmi sa v pondelok vrátil na Slovensko z 11. ME atlétov do 23 rokov šprintér Ján Volko. V poľskej Bydgoszczi vybojoval zlato na dvojstovke a striebro na stovke, no napriek obrovskému úspechu komentoval svoje výkony s typickou skromnosťou a s nadhľadom.uviedol Volko na pondelkovej tlačovej konferencii.Šampionát bol pre Volka hektický, keďže počas troch dní absolvoval dokopy šesť behov. Do toho treba započítať nervozitu a pocit zodpovednosti, keďže nechcel sklamať ľudí, ktorí mu verili a podieľali sa na jeho príprave. Zlatý šprint na dvojstovke časom 20,33, v slovenskom rekorde a rekorde šampionátov bol slastnou odmenou za všetku drinu a odriekanie.povedal 20-ročný Bratislavčan.Volko šiel na šampionát so skromnými cieľmi, hovoril o dvoch finálových účastiach, hoci dosahované časy a predošlé striebro z HME v Belehrade na 60 m mu dávali nádej na výborný výsledok.vysvetľovala trénerka Naďa Bendová.Hlavnou úlohou realizačného tímu bolo tlmiť Volkov stres.prezradil Róbert Kresťanko, Volkov druhý tréner.