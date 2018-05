Volko smeruje prípravu k ME, v Portugalsku trénoval naboso v piesku

Na snímke vpravo slovenský reprezentant v atletike Ján Volko a jeho trénerka Naďa Bendová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. mája (TASR) - Ján Volko by mal patriť medzi hlavné slovenské nádeje na augustových ME. Slovenský šprintérsky rekordér už smeruje celú svoju prípravu k Berlínu, zatiaľ však ešte nenaháňa za každú cenu formu.Volko sa od 28. marca do 3. mája pripravoval na rekordne dlhom päťtýždňovom sústredení v portugalskom olympijskom tréningovom centre vo Vila Real de Santo Antonio neďaleko španielskych hraníc. Prvé dva týždne naberal najmä kondičku v piesku na pláži, potom sa už venoval najťažšej časti prípravy - rýchlostnej vytrvalosti.Volko začne letnú sezónu v sobotu 19. mája v 1. kole českej extraligy v Prahe, hosťuje za AK Olomouc. Následne ho čaká míting v St. Pöltene, 2. kolo slovenskej ligy, mítingy ako P-T-S, Odložilov memoriál a Zlatá tretra v Ostrave.povedal Volko. Najbližšie dni mu spestria aj akcie ako je Čokoládová tretra v Bratislave, kde je ambasádorom podujatia. Medzitým netreba samozrejme zabudnúť na školské povinnosti, študenta Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave čaká onedlho skúškové obdobie. Všetko vyvrcholí berlínskymi ME.dodal majster Európy 2017 do 23 rokov na 200 m a šiesty na halových MS 2018 na 60 m.Premiérový letný štart má za sebou Iveta Putalová, slovenská halová rekordérka na 400 m, finalistka MS 2016 i ME 2015 v hale. V nedeľu si v nemeckom Pliezhausene zlepšila osobný rekord na 600 m časom 1:28,30 min.uviedla na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Najbližšiu nedeľu absolvuje prvú vážnejšiu osemstovku na mítingu v nemeckom Rehlingene.poznamenala Putalová, ktorú v príprave trochu obmedzovali problémy s lýtkom.Po ročnej prestávke zapríčinenej zranením sa do sveta veľkej atletiky vracia Martin Kučera. Olympionik z Ria, finalista behu na 400 m prekážok na ME 2016 a víťaz Svetovej univerziády 2013 sa pripravuje pod vedením nového kouča Dalibora Kupku, ktorý trénuje aj trojnásobného halového majstra sveta a Európy Pavla Masláka. Uplynulé týždne sa pripravoval v JAR, nedávno absolvoval ešte krátke sústredenie v Nymburku. Prvý štart ho čaká zrejme až 29. júna na mítingu P-T-S v Šamoríne. Kučera na rozdiel od Volka či Putalovej ešte nemá istý štart na ME v Berlíne.povedal Kučera.