Volkovi semifinále behu na 200 m nevyšlo, do finále MS nepostúpil

200 m, 2. beh: 1. Jerrem Richards (Trin. a Tob.) 20,14 s, 2. Abdul Hakim Sani Brown (Jap.) 20,43, 3. Yohan Blake (Jam.) 20,52, 4. Sydney Siame (Zam.) 20,54, 5. Kyree King (USA) 20,59, 6. Ján VOLKO (SR) 20,61

Londýn 10. augusta (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko na MS v Londýne skončil v semifinále na 200 m vo svojom behu na 6. mieste časom 20,61 sekundy a nepostúpil do semifinále. Medzi 25 bežcami v celkovej bilancii obsadil 15. priečku, na postup s časom bolo treba zabehnúť 20,28.Volkova reakcia v cieli vychádzala z reality:Postupová matematika 2+2 bola v daždivom počasí neúprosná, Volko bežal v druhom behu v 8. dráhe proti šprintérom s časmi pod 20 sekúnd v sezóne, Jamajčanovi Blakeovi i Richardsovi z Trinidadu a Tobaga. Ďalší súperi neboli neprekonateľní a priveľmi v tabuľkách od majstra Európy do 23 rokov vzdialení, no len Švajčiar Wilson mal v tomto roku horší čas (20,37) ako slovenský rekordér (20,33). Za Volkom s reakčným štartovným časom 0,165 a takmer v bezvetrí -0,3 m/s skončili Brit Hughes a Švajčiar Wilson, pri vybiehaní zákruty nebol na tom príliš dobre, v závere s hraničným úsilím sa snažil poskočiť aspoň o miesto vpred, no nepodarilo sa. Jeden z favoritov Jamajčan Blake obsadil až 3. priečku s 20,52.Zaujímavosťou bol v 1. semifinále štart Isaaca Makwalu z Botswany. V rozbehoch nenastúpil po infekčnom ochorení žalúdka, umožnil sa mu teda dodatočný beh, úplne sám na dráhe zabehol ešte popoludní 20,20 a vyslúžil si účasť v semifinále. Pri jeho postupe bolo podstatné, aby zabehol čas minimálne 20,54, teda najslabší, akým sa do semifinále postupovalo. Po dobehnutí si doprial navyše pár kľukov na dráhe, aby každému ukázal, že už je pri plnom zdraví.Makwala si 2. miestom v prvom semifinálovom behu za 20,14 vybojoval finále, spolu s ním Američan Isaac Young 20,12. V treťom behu zvíťazil Ramil Gulijev z Turecka s 20,17 a za ním finišoval Američan Ameer Webb s 20,22. Šťastie mal zlatý zo štvorstovky Juhoafričan Wayde Van Niekerk, ktorý postúpil z tretieho miesta zásluhou času 20,28. Vypadol však Jamajčan Blake, čo sa vôbec nečakalo a aj francúzsky rýchlik Christophe Lemaitre s 20,30.