Volkswagen a FAW zvolávajú v Číne viac ako 500.000 áut

Peking 17. mája (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen a jej čínsky partner FAW zvolávajú do servisov v Číne viac ako 500.000 vozidiel pre možné problémy s prednými svetlami. Oznámili to dnes čínske úrady.Týka sa to 577.590 modelov Golf a Sagitar. Konkrétne ide o 416.364 vozidiel Golf vyrobených od septembra 2009 do mája 2014 a tiež 161.226 áut Sagitar vyrobených medzi júlom 2010 a marcom 2012.Čína je jedným z najdôležitejších trhov koncernu Volkswagen, ktorý tam len vlani predal takmer 4 milióny áut, čo predstavuje dve pätiny, teda 40 % z jeho ročného odbytu.V spoločnom podniku FAW-Volkswagen má väčšinový podiel štátny čínsky koncern China FAW Group.