Volkswagen je blízko dohode o urovnaní emisného škandálu v USA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. januára (TASR) - Volkswagen (VW) a americké ministerstvo spravodlivosti sa blížia k dohode o urovnaní týkajúcej sa manipulácie s emisiami dieselových áut.Nemeckému koncernu sa tiež podarilo dosiahnuť, že Americký úrad na ochranu životného prostredia EPA schválil úpravu ďalších približne 70.000 dieselových vozidiel, aby zodpovedali americkým predpisom. To sú pre automobilku dôležité kroky, aby sa prekonal emisný škandál, ktorý ju stál miliardy dolárov a zhoršil jej reputáciu.Urovnanie je veľmi dôležité, keďže pre Volkswagen sú USA z hľadiska jeho dlhodobých rastových plánov jedným z kľúčových trhov. Vlani sa predaj kmeňovej značky VW v USA prepadol o 8 %.Volkswagen bude stáť urovnanie s ministerstvom spravodlivosti prinajmenšom 3 miliardy USD (2,83 miliardy eur), pričom dohoda by mohla byť ohlásená už na budúci týždeň, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Výška urovnania však zrejme prekročí 4 miliardy USD.Schválenie úpravy ďalších motorov zo strany EPA spôsobí, že celkové náklady koncernu na vyriešenie škandálu v USA budú vyššie ako 20 miliárd USD.