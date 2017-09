Volkswagen má v Číne problémy s airbagmi od Takaty, zvoláva do servisu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 14. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen a jej spoločné podniky FAW-Volkswagen a SAIC Volkswagen zvolajú do servisov zhruba 4,86 milióna vozidiel. Dôvodom sú potenciálne problematické airbagy od japonského dodávateľa Takata. Oznámil to dnes čínsky úrad pre dohľad nad kvalitou AQSIQ.Úrad v priebehu tohto roka vyzval nemeckú spoločnosť, ale aj iné firmy ako General Motors či Mercedes-Benz, aby do servisov stiahli všetky vozidlá vybavené airbagmi od firmy Takata. AQSIQ odhaduje, že airbagmi od Takaty bolo v Číne vybavených viac než 20 miliónov áut. Airbagy sú vo svete spájané s minimálne 16 úmrtiami a približne 180 zranenými. V dôsledku problematických vyvíjačov tlaku môžu airbagy v určitých situáciách vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť úlomky plastov a kovov.AQSIQ oznámil, že VW China zvolá do servisov 103.573 áut, FAW-Volkswagen 2,35 milióna a SAIC Volkswagen 2,4 milióna vozidiel. Zvolávanie by sa malo začať v marci budúceho roka a celý proces by sa mal ukončiť v roku 2019.Z celkovo 37 výrobcov vozidiel v Číne, ktorých sa zvolávanie týka, tak urobilo do konca júna tohto roka 24, pričom celkovo zvolali do servisov 10,59 milióna áut. Ďalších päť má v pláne zvolať do servisov okolo 1,26 milióna vozidiel.Pre Volkswagen je čínsky trh kľúčový. Minulý rok na ňom firma predala 3,98 milióna vozidiel, čo oproti roku 2015 znamená rast o 12,2 %. Volkswagen sa tak stal najväčšou zahraničnou automobilkou v Číne.