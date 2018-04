Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 26. apríla (TASR) - Volkswagen má za sebou solídny štart do tohto roka aj napriek emisnej afére a turbulenciám vo vedení koncernu.Tržby nemeckého koncernu v 1. kvartáli vďaka rekordnému odbytu stúpli o 3,6 % na 58,2 miliardy eur, pričom trh počítal s 59 miliardami eur. Prevádzkový zisk klesol o 3,6 % na 4,21 miliardy eur a zaostal za očakávaniami, keď experti prognózovali 4,47 miliardy eur. Bez započítania odpisov spojených so zmenou hodnotenia derivátov by však prevádzkový zisk mierne vzrástol. Čistý zisk sa znížil o 2,2 % na 3,3 miliardy eur.Výsledky síce mierne sklamali očakávania, ale burza ich prijala pozitívne a akcia koncernu posilnila. Skupina tiež potvrdila celoročné ciele, keď počíta s miernym zvýšením predaja a nárastom tržieb až o 5 %. Prevádzková rendita by mala dosiahnuť 6,5 % až 7,5 % po 7,4 % vlani. V 1. kvartáli predstavovala 7,2 %.Volkswagen v polovici apríla prekvapivo zreorganizoval vedenie. Do čela koncernu sa dostal doterajší šéf kmeňovej značky VW Herbert Diess, ktorý vo funkcii nahradil Matthiasa Müllera.