Volkswagen napriek škandálu vlani zvýšil globálny predaj o 3,8 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 10. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) napriek emisnému škandálu dokázal minulý rok zvýšiť svoj odbyt o 3,8 %. Pomohol mu najmä výrazný rast predaja v Číne a vo východnej Európe, ktorý zmiernil pokles dopytu na iných veľkých trhoch.Globálny odbyt nemeckého koncernu, ktorému okrem značky VW patria aj Audi, Porsche, Škoda a Seat, dosiahol minulý rok 10,31 milióna vozidiel, z toho v Číne sa odbyt koncernu zvýšil o 12,2 % na 3,98 milióna áut.Tento výsledok signalizuje, že VW by mohol predbehnúť Toyotu a stať sa najväčším výrobcom áut na svete. Na ilustráciu, v roku 2015 predala Toyota celkovo 10,15 milióna áut a VW 9,8 milióna.Predaj samotnej značky VW, ktorá vyrába napríklad populárny model Golf alebo SUV Tiguan, sa minulý rok zvýšil o 2,8 % na 5,9 milióna kusov. Pod tento výsledok sa podpísal najmä 14-% nárast dopytu v Číne a 7-% zvýšenie odbytu v strednej a východnej Európe.V USA však nemecká automobilka pocítila dôsledky škandálu, keďže jej predaj sa v roku 2016 znížil o takmer 8 % na 322.900 vozidiel a v celej Severnej Amerike klesol o 1,9 %.V západnej Európe odbyt modelov značky VW vlani klesol o 2 % na 1,47 milióna vozidiel, pričom na domácom nemeckom trhu sa znížil o 7,2 % na 557.800 áut.Volkswagenom otriasol predvlani na jeseň najväčší škandál v jeho histórii, ktorý dostal prezývku dieselgate. VW sa v septembri 2015 pod tlakom amerických úradov priznal, že do dieselových vozidiel nainštaloval softvér, ktorý mu umožnil manipulovať s emisiami a počas testovania zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Po celom svete jazdí zhruba 11 miliónov takýchto vozidiel, z toho približne 8,5 milióna v Európe a viac ako 500.000 v USA.Volkswagen sa dohodol s americkými úradmi na pokute a odškodnení majiteľov dieselových áut so zlým softvérom a je na najlepšej ceste dosiahnuť dohodu aj s americkým ministerstvom spravodlivosti o uzavretí vyšetrovania.Vyhliadky na tento rok však stále nie sú ružové. V západnej Európe sa rast predaja všetkých značiek, ktoré patria do koncernu VW, spomalí odhadom na 1,5 %. Nová americká administratíva zase pohrozila zavedením ciel na dovoz vozidiel z Mexika, kde nemecká firma vyrába modely VW aj Audi. A ak sa zvýši napätie medzi Čínou a USA, po nástupe nového prezidenta Donalda Trumpa, môže to mať negatívne dôsledky pre západné automobilky, ktoré podnikajú v ázijskej krajine.