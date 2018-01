Volkswagen plánuje investovať vyše 3,3 mld. USD v Severnej Amerike

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 15. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) plánuje do konca roka 2020 investovať vyše 3,3 miliardy USD (2,72 miliardy eur) v Severnej Amerike, aby zvýšil predaj v regióne.Nemecká automobilka v nedeľu (14.1.) oznámila, že by sa chcela stať kľúčovým hráčom z hľadiska objemu predaja v tomto regióne. Plánuje preto uviesť nové modely prispôsobené americkému trhu. VW chce každý rok v USA uviesť minimálne dva nové modely na trh.povedal Hinrich Woebcken, výkonný riaditeľ severoamerickej divízie Volkswagenu. Pripomenul, že zatiaľ čo odbyt na americkom trhu s autami vlani klesol, VW dokázal zvýšiť predaj aj podiel na tomto trhu.Automobilka Volkswagen ďalej uviedla, že dosiahla značný pokrok pri riešení škandálu s emisiami dieselových motorov, keďže dodatočne opravila alebo odkúpila viac ako 80 % z 540.000 postihnutých vozidiel v USA.V septembri 2015 sa Volkswagen priznal, že do približne 11 miliónov vozidiel s dieselovým motorom na celom svete nainštaloval softvér, ktorý im umožnil pri testovaní zamaskovať skutočné hodnoty emisií.(1 EUR = 1,2137 USD)