Volkswagen podľa jeho šéfa stále pracuje na predaji vedľajších aktív

Na archívnej snímke šéf koncernu Volkswagen Matthias Müller. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. septembra (TASR) - Volkswagen aj naďalej aktívne pracuje na dohodách o predaji vedľajších aktív. Tie sa na ročných tržbách automobilky podieľajú približne 20 %. Uviedol to tento týždeň výkonný riaditeľ Volkswagenu Matthias Müller. Zároveň poprel, že by nemecká automobilka plánovala spojenie s firmou Fiat Chrysler.Podľa amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Müller uviedol, že nový tím pracuje na predaji aktív, ktoré firma už nepovažuje za kľúčové. Reagoval tak na nedávne informácie, ktoré pre agentúru Reuters uviedli nemenované zdroje, že Volkswagen pozastavil predaj výrobcu motocyklov Ducati, keďže predaj Ducati narazil na nesúhlas vplyvných odborov.Müller pre WSJ povedal, že vzhľadom na riadiacu štruktúru vo Volkswagene si rokovania ohľadne Ducati vyžadujú čas.uviedol v tejto súvislosti pre WSJ.Zároveň dodal, že akékoľvek diskusie o fúzii s firmou Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sú čírou. Ako povedal, Volkswagen je veľká spoločnosť a nemá záujem byť ešte väčšia.dodal pre WSJ Müller.