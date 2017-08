Volkswagen sa chce dostatočne zásobiť lítiom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf/Wolfsburg 12. augusta (TASR) - Volkswagen sa chce ešte pred začiatkom éry elektromobilov zásobiť dostatočným množstvom lítia, ktoré je nevyhnutné pre výrobu batérií. Šéf strategického odboru koncernu Thomas Sedran uviedol, že tak plánujú urobiť prostredníctvom zmlúv s dodávateľmi akumulátorových článkov a nevylučuje ani možnosť kúpy podielov v ťažobných spoločnostiach.Lítium je základná surovina pre všetky technológie výroby akumulátorov. Automobilky počítajú v budúcich rokoch s výrazným vzostupom výroby a predaja elektromobilov, ktoré by mali znížiť ekologické zaťaženie spôsobované súčasnými spaľovacími motormi. VW očakáva, že elektrický pohon bude do roku 2025 tvoriť štvrtinu predaných vozidiel.VW zatiaľ nerozhodol o tom, či vybuduje vlastnú továreň na výrobu akumulátorových článkov. "povedal Sedran pre denník Handelsblatt. "Pre firmy ako Samsung, LG alebo Panasonic pracujú na vývoji článkov tisíce chemikov." Automobilky preto potrebujú partnerstvá a spoločné podniky.V súčasnosti je v branži veľkou témou, či automobilka potrebuje vlastnú výrobu batérií. Nemecké koncerny zdôrazňujú, že vzdialenosť k výrobe automobilov je veľmi dôležitá. Akumulátory sú totiž príliš ťažké na to, aby sa vo veľkom dovážali z Ázie.