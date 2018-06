Volkswagen sa obáva obchodnej vojny

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Wolfsburg 1. júna (TASR) - Volkswagen sa obáva eskalácie obchodného konfliktu s USA. Nemecká automobilka varuje, že rozhodnutie Trumpovej administratívy uvaliť clá na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie (EÚ), Kanady a Mexika môže spustiť obchodnú vojnu, ktorá nebude mať víťazov.uviedol koncern v piatok vo svojom vyhlásení. Automobilka prijala správu o zavedení ciel sAby sa predišlo dlhodobým ekonomickým škodám, je podľa Volkswagenu potrebné zintenzívnenie politického dialógu medzi USA a EÚ, ktorý by sa mal pohybovať v rámci pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Prípadná eskalácia obchodného sporu by poškodila obe strany.Koncern by privítal obnovenie bilaterálnych rokovaní o transatlantickom obchodnom partnerstve medzi EÚ a USA, ktoré by mohlo viesť k zníženiu obchodných bariér. Volkswagen tiež pripomenul, že automobilový priemysel je vzhľadom na dlhodobé investičné, produktové a výrobné cykly odkázaný na spoľahlivé medzinárodné rámcové podmienky.