Volkswagen sa rozhodol zúžiť portfólio produktov

Wolfsburg 11. septembra (TASR) - V centrále koncernu Volkswagen (VW) začal pracovať nový tím. Bude posudzovať, čo nepatrí do ťažiska jeho podnikania. „Nepotrebujeme nijaké peniaze,“ uviedol človek dôverne oboznámený s problematikou.Predseda správnej rady VW Matthias Müller schválenie nového tímu oznámil minulý týždeň v piatok (8.9.). Bude sa zaoberať predajom viacerých jeho nevýznamných aktivít. Müller v rozhovore pre americký denník Wall Street Journal všeobecne uviedol, že do ťažiska podnikania koncernu nepatria činnosti, ktoré majú na jeho výnosoch asi 20-% podiel.Müller v lete 2016 začal hovoriť o nevyhnutnosti urobiť v koncerne hlbokú organizačnú reštrukturalizáciu. Ňou sa má dosiahnuť vyššia samostatnosť jeho divízií a zvýšenie zodpovednosti ich vedení za dosahované výsledky. Pri tejto príležitosti sa zmienil tiež o úlohe kriticky posúdiť portfólio produktov koncernu. V stratégii smerovania koncernu sa však nekladie dôraz na rýchlosť realizácie zmien. Nič sa nemá šiť horúcou ihlou.Müller americkému denníku povedal, že nijaký zoznam aktivít, ktorých sa treba zbaviť, zatiaľ nejestvuje.zdôraznil.Analytik Arndt Ellingorst z londýnskej spoločnosti Evercore ISI komentoval Müllerovo vyjadrenie slovami, že ide o dobré správy, keď predseda správnej rady túto tému tak zreteľne nastoľuje. Pripomenul však, žeAnalytici predpokladajú, že do jadra podnikateľských aktivít VW nepatrí výroba nákladných automobilov. Jej podiel na ročných výnosoch koncernu je 36 miliárd eur, konkrétne 16,6 %.Za okrajovú oblasť podnikania VW sa istý čas pokladala aj výroba motocyklov Ducati. Mala byť na predaj za 1,5 miliardy eur. Proti zámeru sa však zdvihla vlna odporu v podnikovej závodnej rade. Vedenie minulý týždeň oznámilo, že sa výroba motoriek zatiaľ nebude predávať.Volkswagen sa niektorých aktivít zbavoval aj v minulosti. Vlani predal svoj podiel v spoločnosti LeasePlan. Do firemnej pokladnice mu priniesol 2,2 miliardy eur. Na jeseň roku 2015 predal akcie, ktoré mal v japonskej automobilke Suzuki. Predtým však prestala platiť dohoda o spolupráci oboch subjektov.