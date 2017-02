Volkswagen sa v USA dohodol na ďalšom urovnaní emisného škandálu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco/Frankfurt nad Mohanom 1. februára (TASR) - Volkswagen sa v USA dohodol na vyrovnaní s majiteľmi vozidiel s 3-litrovým dieselovými motormi, ktorých sa dotkol emisný škandál. Nemecká automobilka zaplatí majiteľom za odkúpenie a náhradu škôd minimálne 1,2 miliardy USD (1,12 miliardy eur).Navrhovaná dohoda, ktorá bola podaná na súde v San Franciscu, sa týka 75.000 vozidiel značiek Audi, Volkswagen a Porsche s 3-litrovými dieselovými motormi. Volkswagen sa už dohodol na vyrovnaní v celkovej hodnote okolo 15 miliárd USD, ktoré sa týkalo približne 500.000 vozidiel s menšími 2-litrovými dieselovými motormi.Podľa navrhovanej dohody o urovnaní hromadnej žaloby automobilka ponúkne majiteľom starších modelov z rokov 2009 až 2012, ktoré nemôžu byť upravené tak, aby zodpovedali emisným normám, odkúpenie alebo použitie na protiúčet pri kúpe nového auta plus odškodnenie vo výške 7755 USD až 13.880 USD.Majitelia novších áut modelových radov 2013 až 2016, ktoré môžu byť upravené tak, aby zodpovedali emisným normám, dostanú odškodné vo výške 7039 USD až 16.114 USD. To však platí len v prípade, že Volkswagen príde s úpravou, ktorú schvália americké orgány na ochranu životného prostredia do stanoveného termínu. Ak nie, odkúpenie týchto vozidiel môže zvýšiť náklady na celú akciu na 4,04 miliardy USD.