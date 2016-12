Volkswagen sa v USA dohodol na ďalšom vyrovnaní, zaplatí miliardu USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. decembra (TASR) - Volkswagen sa dohodol s americkými orgánmi, že opraví alebo kúpi naspäť zvyšných 83.000 vozidiel s dieselovými motormi, ktoré sú vybavené softvérom na manipuláciu emisií. Nemecká automobilka za to celkovo zaplatí okolo 1 miliardy USD (959,6 milióna eur).Nemecký koncern dnes oznámil, že dosiahol dohodu s americkým ministerstvom spravodlivosti a environmentálnymi regulačnými úradmi na urovnaní požiadaviek zákazníkov na odškodnenie, ktoré sa týkajú 83.000 vozidiel s 3-litrovým dieselovým motorom TDI V6. Tieto vozidlá neboli súčasťou vyrovnania, na ktorom sa Volkswagen dohodol skôr v tomto roku. Toto vyrovnanie sa týkalo 475.000 áut s menšími motormi a jeho celková hodnota predstavuje 14,7 miliardy USD.Nová dohoda počíta s tým, že Volkswagen zvolá vyše 75 % z 83.000 áut s 3-litrovým dieselovým motorom do servisu a opraví ich tak, aby spĺňali emisné normy. Približne 20.000 vozidiel značiek Volkswagen a Audi modelových radov 2009 až 2012 koncern kúpi od zákazníkov naspäť.