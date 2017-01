Volkswagen sa v USA dohodol na urovnaní emisného škandálu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 12. januára (TASR) - Volkswagen v utorok (10.1.) potvrdil, že sa v USA predbežne dohodol na urovnaní týkajúcom sa manipulácie s emisiami dieselových áut. Automobilka by mala v jeho rámci zaplatiť 4,3 miliardy USD (4,07 miliardy eur) a priznať svoju vinu.Návrh dohody tiež počíta s vymenovaním nezávislej kontrolnej inštitúcie, ktorá by v najbližších troch rokoch monitorovala jej dodržiavanie.Koncern ďalej uviedol, že spoločne s touto pokutou náklady na urovnanie emisného škandálu prekročia rezervy vo výške 18,2 miliardy eur, ktoré si na tieto účely odložil.Dohodu musí ešte schváliť dozorná aj výkonná rada Volkswagenu rovnako ako americké súdy. Koncern by mal svoju vinu priznať už dnes, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.Volkswagen sa snažil dosiahnuť dohodu ešte predtým, než prezident Barack Obama 20. januára opustí svoj úrad. Zmena administratívy by totiž mohla zdržať dohodu o celé mesiace.Dohoda s ministerstvom spravodlivosti neznamená, že sa zastavia individuálne vyšetrovania a ďalší manažéri automobilky môžu čeliť obvineniam, uviedol zdroj.