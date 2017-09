Volkswagen si pripočíta asi 2,5 miliardy eur k výdavkom na škandál

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. septembra (TASR) - Volkswagen (VW) si bude musieť pripočítať ďalších približne 2,5 miliardy eur k celkovým výdavkom na emisný škandál, ktorý už stál automobilový koncern zhruba 20 miliárd eur.Dôvodom je zvýšenie výdavkov na program spätného nákupu a úpravy dieselových modelov 2.0l TDI, ktoré sú súčasťou dohody o urovnaní sporu v Severnej Amerike. Ukázalo sa totiž, že ide o technicky a časovo oveľa náročnejší proces, uviedol VW vo svojom vyhlásení.Hodnota akcií VW po zverejnení tohto vyhlásenia klesla dnes do 9.57 SELČ o 3,7 %.Škandál odhalila pred dvoma rokmi americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Zistila totiž, že nemecká automobilka nainštalovala do dieselových áut softvér, ktorý počas testovania umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr priznal, že po svete jazdí okolo 11 miliónov áut s takýmto softvérom, z toho zhruba 600.000 v USA a približne 8,5 milióna v Európe.Volkswagen uviedol, že dodatočné finančné náklady sa odzrkadlia v jeho prevádzkových výsledkoch za 3. štvrťrok 2017, ktoré plánuje uverejniť 27. októbra.Automobilka Porsche, ktorá vlastní 30,8-% podiel vo Volkswagene, tiež informovala, že nové náklady ovplyvnia aj jej výsledky. Ale potvrdila doterajší odhad svojho zisku za rok 2017 po zdanení v pásme 2,1 - 3,1 miliardy eur.Mníchovská prokuratúra zatkla bývalého člena predstavenstva spoločnosti Porsche v súvislosti s emisným škandálom v Audi. Uviedol vo štvrtok (28.9.) nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.Automobilka Audi pripustila v novembri 2015, dva mesiace po tom, ako vypukol emisný škandál materského koncernu VW, že aj 3-litrové dieselové motory V6 v jej modeloch boli vybavené nelegálnym softvérom.