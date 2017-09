Volkswagen Slovakia odštartoval výrobu novej generácie Porsche Cayenne

Porsche - ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. septembra (TASR) - Z výrobnej linky bratislavského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK) začali v týchto dňoch schádzať prvé sériové vozidlá Porsche Cayenne na kolesách. Do sériovej výroby prichádza ako prvé spomedzi troch ohlásených SUV modelov, ktorými sú, okrem Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg a Audi Q8. Zároveň ide o prvý model značky Porsche kompletne vyrábaný na Slovensku.uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva VW SK.S príchodom novej generácie Porsche Cayenne bola rozšírená výroba na tri segmenty. Pre vozidlo sa lisuje priamo v Bratislave 13 dielov, ktoré smerujú do novej karosárne. Tam sú pomocou približne 650 robotov spájané spolu s ďalšími dielmi do kompletnej karosérie. Novinkou je výroba podvozkov, ktorá je umiestnená v novopostavenej montážnej hale, kde sa vozidlo kompletizuje do finálnej podoby. Po prvý raz tak schádza Porsche Cayenne z linky bratislavského závodu na vlastných kolesách.Celková výška investícií do nových výrobných hál a najmodernejších technológií dosiahla viac ako 800 miliónov eur. V bratislavskom závode sa od uvedenia modelu Porsche Cayenne na trh v roku 2002 zhotovovali predmontované lakované karosérie s vysokým podielom komponentov a tie boli na kompletizáciu exportované do závodu značky Porsche v Lipsku.Nové produkty so sebou prinášajú aj zvýšené nároky na pracovnú silu. Od začiatku minulého roka prijal VW SK 1900 zamestnancov, ďalšiu tisícku plánuje zamestnať do konca roka.V súčasnosti bratislavský závod VW SK produkuje 6 modelov 5 značiek pod jednou strechou. Sú to Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Seat Mii a Škoda Citigo. Zároveň sa intenzívne pripravuje na výrobu tretej generácie Volkswagen Touareg a úplne nového modelu Audi Q8.