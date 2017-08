Volkswagen Slovakia plánuje prijať do konca roka tisícku zamestnancov

Na snímke predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia Ralf Sacht. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. augusta (TASR) – Automobilka Volkswagen Slovakia (VW SK) plánuje do konca tohto roka obsadiť 1000 voľných pracovných miest. Predstavitelia spoločnosti o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Zamestnancov chcú hľadať najmä na Slovensku, situáciu na pracovnom trhu však označili za mimoriadne náročnú.V prvom polroku 2017 prijal VW SK 400 ľudí a počet zamestnancov podniku tak stúpol na rekordných 12.700.uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Ralf Sacht.Tisícka nových pracovných miest vznikla podľa neho vďaka príchodu nových produktov. Automobilka hľadá zamestnancov predovšetkým do výroby pre karosáreň, lakovňu a montáž, ktorých by malo byť až 80 %. Zvyšných 200 pracovníkov potrebuje na vysoko kvalifikované profesie.Zástupcovia spoločnosti pripomenuli, že VW SK ponúka najvyššie priemerné platy v priemysle a široký sociálny program. Hrubý nástupný mesačný plat výrobného zamestnanca sa pohybuje od 1050 do 1250 eur v závislosti od kvalifikácie. Zároveň k nemu prislúcha nástupný bonus pre novoprijatých zamestnancov, dovolenkový a vianočný príspevok či odmena za hospodárske výsledky.V budúcom roku sa všetkým zamestnancom zvýšia mzdy v dvoch vlnách, a to o 4,7 % od januára a následne o 4,1 % od novembra.Automobilka sa zaujíma aj o zamestnancov zo vzdialenejších regiónov. Do vzdialenosti 150 kilometrov im poskytuje zmluvnú dopravu s príspevkom 70 %. Pracovníkom z väčšej diaľky ponúka možnosť bývať v ubytovni, na ktorú tiež prispieva.Kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú vedieť obsluhovať automatizačnú techniku, roboty a ďalšie nové technológie, si VW SK vychováva prostredníctvom duálneho vzdelávania. V Duálnej akadémii bude mať od septembra študentov v piatich odboroch. Novinkou je pilotný projekt duálneho bakalárskeho štúdia v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý štartuje tiež v septembri.Prioritou spoločnosti je zamestnať ľudí zo Slovenska. „potvrdil člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť Eric Reuting.Už teraz automobilka rokuje s predstaviteľmi ministerstiev práce a vnútra o možnosti dovozu pracovníkov zo zahraničia. Od vlády očakáva pomoc v podobe podpory mobility pracovnej sily napríklad formou výstavby nájomných bytov.VW SK vyrobil v prvej polovici tohto roka 183.862 automobilov vrátane celkovo päťmiliónteho vozidla. Zároveň vyprodukoval 136.900 prevodoviek, 18.131.000 komponentov a 2500 nástrojov. V tomto období dosiahol tržby 3,8 miliardy eur a investoval 127 miliónov eur, najmä do výroby nových vozidiel.