Volkswagen začne tento rok montovať autá v Rwande

Kigali 18. januára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v máji otvoriť v Rwande závod, v ktorom bude montovať tri modely. Autá budú určené pre miestny trh a novú službu zdieľanej jazdy.Firma informovala, že do rozvoja závodu a služby investuje okolo 20 miliónov USD (16,35 milióna eur). Investícia by mala automobilke pomôcť postupne sa presadiť na trhu subsaharskej Afriky, uviedla agentúra Reuters.Ako povedal riaditeľ Volkswagenu pre Južnú Afriku Thomas Schäfer, automobilka sa snaží presvedčiť vodičov vo východnej Afrike, aby sa do takej miery neorientovali na lacné jazdené autá z dovozu.povedal Schäfer na tlačovej konferencii.Volkswagen plánuje v Rwande vyrábať tri modely: Hatchback Polo, Passat a prípadne SUV Teramont. V prvej fáze by investícia mala vytvoriť 500 až 1000 pracovných miest.Minulý rok jazdilo po cestách Rwandy s 12 miliónmi obyvateľov zhruba 300.000 áut. Väčšinu z nich predstavovali jazdené autá dovezené zo zahraničia, napríklad z Japonska.