Volkswagen zosadil Toyotu z pozície najväčšieho predajcu áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 30. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen vlani zosadil japonskú automobilku Toyota z pozície najväčšieho predajcu vozidiel, na ktorej sa držala štyri predchádzajúce roky. Vyplýva to z najnovších údajov o predaji.Skupina Toyota, do ktorej patria aj automobilky Daihatsu Motor a Hino Motors, dnes oznámila, že jej globálny odbyt sa vlani zvýšil len o 0,2 % na 10,18 milióna vozidiel.To je slabší výsledok ako v prípade koncernu Volkswagen (VW), ktorý v roku 2016 aj napriek emisnému škandálu predal na celom svete 10,3 milióna áut, o 3,8 % viac ako v roku 2015.Dôvodom slabšieho odbytu japonskej firmy bol pokles jej predaja na zahraničných trhoch minulý rok o 0,5 % na 7,94 milióna áut. Pod tento výsledok sa podpísalo zníženie exportu do USA, ktoré sú najväčším zahraničným trhom Toyoty, a tiež pokles predaja na Blízkom východe a v Afrike.Toyote k celoročnému nárastu predaja pomohli výsledky z domáceho trhu, kde jej odbyt vlani stúpol o 5,5 %. Automobilka v tomto roku očakáva zvýšenie odbytu na približne 10,23 milióna áut.