Volkswagen zrejme zvýšil v roku 2017 predaj áut na 10,7 milióna

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) predala v minulom roku podľa posledných odhadov okolo 10,7 milióna vozidiel. Uviedol to v odvolaní sa na interné zdroje automobilky nemecký nedeľník Bild am Sonntag. Ak sa odhad potvrdí, nemecká spoločnosť by sa mala udržať pred japonskou Toyotou a opäť tak potvrdiť pozíciu najväčšej automobilky sveta.Vyšší objem predaja nemeckého koncernu prispel aj k rastu tržieb, ktorý zdroje z VW odhadujú nad úrovňou 220 miliárd eur. To by znamenalo nový rekord po tržbách okolo 217 miliárd eur v roku 2016 a prvé prekonanie hranice 220 miliárd eur v histórii firmy, dodal nedeľník.Hovorca VW sa k odhadom odmietol vyjadriť. Spoločnosť by mala oficiálne údaje o predaji vozidiel za rok 2017 zverejniť 17. januára a kľúčové finančné výsledky sa očakávajú koncom februára.Toyota minulý mesiac uviedla, že za rok 2017 očakáva celkový predaj 10,35 milióna áut zahrňujúci okrem značky Toyota aj značky Lexus, Daihatsu a Hino. Ak sa odhad potvrdí, bude to oproti roku 2016 znamenať rast predaja zhruba o 2 %. Tento rok očakáva predaj približne 10,5 milióna vozidiel.