Volkswagen zvoláva v Číne do servisov vyše 1,8 milióna áut

Peking 4. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen musí v Číne zvolať do servisov vyše 1,8 milióna áut. Dôvodom sú problémy s palivovými čerpadlami, výsledkom čoho môže byť zastavenie motora.Čínske úrady na ochranu spotrebiteľov oznámili, že problém sa týka vozidiel, ktoré vyrába Volkswagen v spolupráci s čínskymi firmami SAIC a FAW. Ide o autá Magotan vyrobené v rokoch 2007 až 2014 a Passat CC vyrobené v rokoch 2009 až 2014 spoločným podnikom FAW-Volkswagen a vozidlá Passat vyrobené v rokoch 2011 až 2015 podnikom SAIC Volkswagen. Okrem nich sa zvolávanie týka podľa čínskych úradov aj zhruba 19.000 dovezených vozidiel.Najnovšie zvolávanie je ďalšou nepríjemnou správou pre nemeckého výrobcu na kľúčovom ázijskom trhu. V marci tohto roka Volkswagen oznámil v Číne zvolávanie takmer 680.000 áut Audi. Vtedy bol problémom chladiaci systém. Následne v máji Volkswagen a FAW zvolali do servisov takmer 580.000 modelov Golf a Sagitar, a to pre problémy s prednými svetlami.