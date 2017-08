Voľnočasový priestor a park Jama v Novom Meste otvoria v septembri

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) – Voľnočasový priestor Jama v bratislavskom Novom Meste by mali otvoriť v septembri. Ten mestská časť buduje na mieste bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, medzi Národným tenisovým centrom, zimným štadiónom a kúpaliskom, ktoré sa mení na zelený park pre šport, rekreáciu a oddych s bezplatným vstupom na rozlohe 17.000 štvorcových metrov. Pre TASR to uviedol novomestský hovorca Marek Tettinger."Park je v podstate kompletne vybudovaný. Okrem stavebných prác sú osadené lavičky, koše, cvičiace stroje. Pripravená je dolná bežecká dráha, ako aj horný cyklochodník a vybudovaný je servisný objekt so zázemím, teda toalety," priblížil Tettinger s tým, že do budúcnosti sa tu plánuje aj kaviareň. Zároveň bolo v parku vysadených 180 vzrastlých ihličnatých a listnatých stromov, vyše 1350 rôznych kríkov, takmer 13.000 trvaliek a 455 vodných rastlín. Popri dokončovacích prácach sa podľa hovorcu pripravujú podklady pre kolaudáciu.Park Jama je rozdelený na dve zóny. V hornej "aktívnej" zóne s mestskou zeleňou sú vyhliadkové móla a športové plochy, napríklad multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, fitnes stroje, parkourové zostavy či pingpongové stoly. V dolnej "relaxačnej" zóne vzniklo jazierko, živelná zeleň, prírodný amfiteáter a priestory na oddych. Nechýba ani bežecká a športová dráha.Nový priestor by mal zároveň efektívne využívať vodu v danej lokalite. Dažďovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch zbiera systém drenážnych trubiek do novovybudovaného jazera. To má byť dôležitým vodným prvkom spĺňajúcim estetickú, klimatickú a vodozádržnú funkciu a má slúžiť aj ako zdroj parkovej závlahy. V parku sú tiež dve studne využívajúce podzemnú vodu. Jeho vybudovanie je financované z tzv. nórskych fondov sumou približne 1,2 milióna eur, zvyšných zhruba 800.000 eur ide z rozpočtu mestskej časti.Objekt bývalého cyklistického štadióna vymenil od roku 2006 majiteľov. Pôvodne bol majetkom Slovenského združenia telesnej kultúry a odpredaný Slovenskému zväzu cyklistiky. Následne prešiel niekoľkými firmami, hovorilo sa aj o obytnej zóne, s čím však mesto nesúhlasilo. V roku 2007 sa mesto dohodlo na zámene pozemkov. Stavbu bývalého cyklistického štadióna odstránili v roku 2010 počas rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu a areál bol využitý ako dočasné parkovisko počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. Zámerom bol vybudovať podzemné garáže, po inžiniersko-geologickom prieskume sa však od toho upustilo.Mestská časť získala areál do správy od magistrátu, aby tam vybudovala mestský park s funkciami športu a rekreácie. V tejto súvislosti zorganizovala v minulosti niekoľko stretnutí s odbornou i laickou verejnosťou. Zozbierané podnety sa stali podkladmi pre architektonickú súťaž. Stavenisko bolo stavebníkovi odovzdané koncom roka 2016.