Voľnočasový priestor Jama v bratislavskom Novom Meste skolaudovali

Na snímke priestory nového športparku JAMA na mieste bývalého Národného cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku v lokalite Tehelné pole 20. októbra 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. októbra (TASR) – Voľnočasový priestor a zelený park pre šport, rekreáciu a oddych Jama s rozlohou 17.000 metrov štvorcových v bratislavskom Novom Meste je skolaudovaný. Mestská časť ho vybudovala na mieste bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, medzi Národným tenisovým centrom, zimným štadiónom a kúpaliskom. Pre verejnosť by mal byť oficiálne sprístupnený na budúci týždeň.uviedol v piatok novomestský starosta Rudolf Kusý.Park Jama je rozdelený na dve zóny. V hornej "aktívnej" zóne s mestskou zeleňou je vyhliadkové mólo, športové plochy, ale aj servisný objekt so zázemím, menšou reštauráciou a toaletami. V dolnej "relaxačnej" zóne vznikli možnosti na aktívny či pasívny relax aj plochy zelene a lúčnych kvetov.Nový priestor má zároveň efektívne využívať vodu. Dažďovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch zbiera systém drenážnych trubiek do novovybudovaných jazierok, resp. retenčných nádrží. Tie majú byť dôležitým vodným prvkom spĺňajúcim estetickú, klimatickú a vodozádržnú funkciu a majú slúžiť aj ako zdroj parkovej závlahy. Sú tu tiež studne využívajúce podzemnú vodu a vodozádržnú funkciu majú aj chodníky zo špeciálneho vodopriepustného materiálu. Vybudovanie parku bolo financované z tzv. nórskych fondov sumou približne 1,2 milióna eur, zvyšných zhruba 800.000 eur ide z rozpočtu mestskej časti.Objekt bývalého cyklistického štadióna vymenil od roku 2006 niekoľkých majiteľov. Pôvodne bol majetkom Slovenského združenia telesnej kultúry a odpredaný Slovenskému zväzu cyklistiky. Následne prešiel viacerými firmami. V roku 2007 sa mesto dohodlo na zámene pozemkov. Stavbu bývalého cyklistického štadióna odstránili v roku 2010 počas rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu a areál bol využitý ako dočasné parkovisko počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. Zámerom bol vybudovať podzemné garáže, po inžiniersko-geologickom prieskume sa však od toho upustilo.Mestská časť získala areál do správy od magistrátu, aby tam vybudovala mestský park s funkciami športu a rekreácie. Podnety od odbornej i laickej verejnosti sa stali podkladmi pre architektonickú súťaž. Stavenisko bolo stavebníkovi odovzdané koncom roka 2016.