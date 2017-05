Voľnoštýliar Makojev obsadil na ME v zápasení 11. miesto

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Novi Sad 2. mája (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Boris Makojev neuspel na majstrovstvách Európy v zápasení v srbskom meste Novi Sad vo svojej hmotnostnej kategórii do 86 kg.V osemfinále nestačil na Rusa Daurena Kuruglieva, s ktorým prehral 0:4 na technické body. Kurugliev následne postúpil do finále, čím poslal Makojeva do repasáže, v nej ale podľahol Maďarovi Istvánovi Verébovi 3:5 a definitívne vypadol. V konkurencii 18 pretekárov obsadil konečnú 11. priečku.Na ME sa predstavia ešte siedmi slovenskí reprezentanti - vo voľnom štýle Mykola Bolotňuk (do 61 kg), Elbrus Čertkojev (65 kg), Michal Duba (74 kg), Jozef Jaloviar (97 kg), Soslan Gaglojev (125 kg) a v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola (71 kg) a Támas Soós (130 kg).