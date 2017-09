Volvo plánuje vyrábať v americkom závode aj SUV XC90

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 25. septembra (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zvýši počet plánovaných pracovných miest vo svojom americkom závode o 1900 a zároveň rozšíri výrobu o nové vozidlo. Pridala sa tak k ďalším zahraničným automobilkám, ktoré zareagovali na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby firmy nedovážali svoje produkty do USA, ale ich vyrábali priamo na území Spojených štátov.Spoločnosť dnes uviedla, že v závode neďaleko mesta Charleston v Južnej Karolíne, ktorý je momentálne vo výstavbe, bude vyrábať aj SUV XC90. S výrobou by sa malo začať v roku 2021.Volvo pôvodne plánovalo vyrábať v závode, ktorý začalo stavať v roku 2015, len nový sedan S60. Ďalšia investícia by hodnotu celkového projektu mala zdvojnásobiť z pôvodnej úrovne 500 miliónov USD na 1,1 miliardy USD (926,94 milióna eur) a počet pracovných miest na zhruba 4000.