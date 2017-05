Foto: TASR Foto: TASR

Štokholm 17. mája (TASR) - Švédska automobilka Volvo už nebude vyvíjať nové dieselové motory. Dôvodom sú príliš vysoké náklady na zníženie emisií oxidov dusíka. Uviedol to v rozhovore pre nemecké noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) generálny riaditeľ automobilky Hakan Samuelsson.povedal Samuelsson pre FAZ.Samuelsson však spresnil, že Volvo bude pokračovať vo vývoji súčasných dieselových motorov, ktoré predstavilo v roku 2013, aby splnilo nové emisné normy. Ale v budúcnosti už výroba týchto motorov prestane byť rentabilná pre rastúce náklady na splnenie stále prísnejších emisných noriem. Volvo bude vyrábať súčasnú generáciu dieselových motorov pravdepodobne do roku 2023.Potom ale Volvo namiesto do novej generácie dieselových motorov investuje do vývoja elektromobilov a hybridných áut. Svoj prvý elektromobil by chcela automobilka uviesť na trh v roku 2019.Samuelsson už predtým vyhlásil, že prísnejšie emisné normy zvýšia ceny dieselových vozidiel na úroveň, pri ktorej sa ich alternatívou stanú elektromobily.Napríklad limit pre priemernú hodnotu emisií oxidu uhličitého pre európske automobilky sa v roku 2021 zníži zo 130 gramov na 95 gramov na kilometer. To ich núti investovať viac do technológie na zníženie emisií.Dieselové autá sa podieľajú vyše 50 % na celkovom počte nových zaregistrovaných áut v Európe. To robí z kontinentu najväčší trh s dieselovými vozidlami. Volvo, ktorého vlastníkom je čínsky koncern Geely, dodáva na trh v Európe až 90 % svojich modelov XC 90 s dieselovým motorom.Škandál nemeckého koncernu Volkswagen s falšovaním emisných testov dieselových motorov spôsobil, že automobilky čelia intenzívnym kontrolám a úrady dôslednejšie preverujú, či dodržiavajú emisné normy.