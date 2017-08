Vondrka dal výpoveď, Chomutov mu dlží výplatu

Na snímke Michal Vondrka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 1. augusta (TASR) - Český hokejový útočník Michal Vondrka sa rozhodol dať výpoveď v klube účastníka českej extraligy Piráti Chomutov. Podľa informácie portálu hokej.cz dlží klub najlepšiemu hráčovi Tipsport ligy uplynulej sezóny peniaze.Kapitán Chomutova má ešte rok platnú zmluvu, no klub mu nevyplatil tri výplaty a celú situáciu má riešiť zmierovacia komisia ČSLH. Bývalý hráč Slovana Bratislava prišiel do Chomutova v roku 2015 zo Sparty Praha a v minulej sezóne mu výbornými výkonmi pomohol k postupu do semifinále play off. Klub tvrdí, že mu dlhuje len jednu výplatu.