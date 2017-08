Vondrka napokon možno zostane v Chomutove, klub chce doplatiť dlžobu

Michal Vondrka ešte v drese Slovana Bratislava.. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 9. augusta (TASR) - Český hokejový útočník Michal Vondrka napokon možno bude pokračovať v Chomutove, kde na začiatku augusta pre podlžnosti klubu vypovedal zmluvu. Na rokovaní zmierovacej komisie Českého zväzu ľadového hokeja sa podľa portálu idnes.cz všetky strany dohodli, že vedenie extraligového tímu do utorka 15. augusta uhradí záväzky voči svojmu kapitánovi.Komisia až potom, ak sa tak skutočne stane, rozhodne o ďalších krokoch.povedal pre idnes.cz generálny riaditeľ klubu Karel Adamík.Bývalý hráč HC Slovan Bratislava prišiel do Chomutova predvlani zo Sparty Praha a okamžite sa stal jedným z vodcov tímu. "Pirátom" pomohol desiatimi gólmi v play off k historickému postupu do semifinále a stal sa najlepším hráčom celej súťaže. Počas dvoch sezón nazbieral v drese Chomutova 86 bodov v 115 zápasoch.