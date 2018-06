Vplyv futbalového šampionátu na ekonomiku Ruska bude limitovaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. júna (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale nebudú mať výraznejší vplyv na ruskú ekonomiku. Uviedla to ratingová agentúra Moody's Investors Service.Rusko bude futbalový šampionát hostiť od 14. júna do 15. júla v 11 mestách. Na prípravy na majstrovstvá už vynaložilo miliardy dolárov. Podľa Moody's, ktorej odhad zverejnila agentúra Reuters, sa ale obrovské investície na ekonomike krajiny príliš neodrazia.uviedla Moody's.dodala agentúra.Odhad Moody's je tak v rozpore s odhadom bývalého podpredsedu ruskej vlády Arkadija Dvorkoviča, ktorý v apríli uviedol, že ekonomický rast Ruska do veľkej miery ťahajú investície spojené s prípravami na majstrovstvá sveta.Podľa ratingovej agentúry by dočasný rast tržieb mali v dôsledku futbalového šampionátu zaznamenať reštaurácie a hotely, potravinársky sektor, doprava či telekomunikácie. Celkový vplyv na firemný sektor v Rusku však bude limitovaný.Určitou výnimkou sú letiská, ktoré podľa Moody's budú z majstrovstiev ťažiť aj po ich skončení, a to pre modernizáciu, ktorú podstúpili.dodala agentúra.tvrdí Moody's. Dodala, že sektory hospodárstva, ktoré by z očakávaného prílevu turistov v dôsledku majstrovstiev sveta mali vyťažiť najviac, nepatria vo väčšine oblastí, ktoré budú zápasy hostiť, ku kľúčovým ťahúňom miestnej ekonomiky.