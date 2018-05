Vplyvný francúzsky džihádista zrejme zahynul pri bombardovaní v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 25. mája (TASR) - Francúzsky džihádista Salim Benghalem, ktorý je podozrivý zo spoluúčasti na islamistických útokoch v Paríži, vlani pravdepodobne zahynul v Sýrii. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky spravodajský portál 20minutes.fr.Salim Benghalem bol človekom blízkym parížskej teroristickej bunke z Buttes-Chaumont, ako aj páchateľom útokov v redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a v samoobsluhe s kóšer tovarom Hyper Cacher v Paríži. Tieto útoky si vyžiadali spolu 14 obetí.Zdroje blízke rodine potvrdili medializovanú informáciu, že Salim Benghalem prišiel o život v novembri 2017 v Sýrii pri bombardovaní pozícií islamistických povstalcov vládnou armádou. Dôkazy o jeho smrti však zatiaľ nie sú k dispozícii.Podľa odborníkov na terorizmus Benghalem mohol byť strojcom útokov, ktoré sa v roku 2015 odohrali v Paríži, aj keď dlhý čas sa v tejto súvislosti spomínal Abdelhamid Abaaoud - Belgičan zabitý 18. novembra 2015 na parížskom predmestí Saint-Denis, len niekoľko dní po sérii útokov v uliciach Paríža.Benghalema, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač a ktorý je v USA za svoje členstvo v organizácii Islamský štát zapísaný na čiernu listinu, bol v januári 2016 v Paríži v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia za verbovanie džihádistov a ich prepravu do Sýrie.Sýrske demokratické sily (SDF) vo štvrtok informovali, že na severe Sýrie zadržali iného francúzskeho džihádistu - Adriena Guihala, známeho pod menom abú Usáma Fransí. Ide o muža, ktorého spájajú s teroristickým útokom kamiónom v Nice.Práve Guihal mal tlmočiť viacero stanovísk Islamského štátu (IS), v ktorých sa táto teroristická organizácia prihlásila k zodpovednosti za rôzne útoky vo Francúzsku.Experti identifikovali jeho hlas aj na audioposolstve, v ktorom sa páchateľ útoku z Nice z leta 2016 s 85 obeťami označuje zavyplýva z informácií francúzskych médií.Guihal sa podľa SDF ukrýval v niekdajšej bašte IS - meste Rakka.