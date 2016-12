Vplyvy vrtov v Smilne neposúdia, L. Sólymos ťažiarov nepresvedčil

Na snímke zástupcovia americkej spoločnosti Alpine Oil and Gas zľava manažér pre Slovensko Stanislav Benada, generálny riaditeľ Michael P. Lewis, inžinier L. Ron Crow a projektový manažér a geológ Maciej Karabin počas tlačovej konferencie k začatiu prác na prieskumných vrtoch v katastránych územiach obcí Krivá Oľka, Smilno a Ruská Poruba v Prešove 12. januára 2016 Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pred začatím prieskumných vrtov v Smilne v okrese Bardejov nebude. Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) chcel presvedčiť spoločnosť, ktorá tam hľadá ložiská plynu, aby ho urobila z vlastnej iniciatívy v reakcii na obavy miestnych obyvateľov. Ministerstvo na ťažiarov podľa jeho slov páky nemá." povedal Sólymos. Spoločnosť tiež poukazuje na ďalšie finančné náklady, ktoré by si tento krok vyžiadal. Podľa platnej legislatívy sa v prípade prieskumných vrtov EIA robiť nemusí. Zmení sa to od januára 2017, už schválených prieskumov sa to však netýka.Minister chce diskusiu o problematike udržať v odbornej rovine bez emócií. Pripomína, že na Slovensku sa realizovalo už vyše 8000 prieskumných vrtov, a nie je informácia, že by došlo k poškodeniu životného prostredia.Spoločnosť Alpine Oil and Gas začiatkom novembra avizovala, že v súlade s tohtoročným predĺžením licencií na prieskum sa pripravuje obnoviť práce na prvom skúšobnom vrte v Smilne. Odvoláva sa na to, že prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite sú v súlade s platnou legislatívou. Plány ťažiarov sa nepáčia miestnym obyvateľom, petíciu proti vrtom spoločnosti podpísali tisíce ľudí. Aktivisti tiež dlhodobo blokovali cestu k prieskumnému územiu.