Vrábľania môžu cez internet nahlasovať výtlky na cestách

Zima vo Vrábľoch. Foto: Paulína Foto: Paulína

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vráble 19. januára (TASR) – Vrábeľská radnica zapojí aj tento rok obyvateľov mesta do monitorovania stavu komunikácií. Výtlky na cestách a chodníkoch môžu ľudia nahlasovať prostredníctvom mestskej webovej stránky.Magistrát už na nej zverejnil formulár, prostredníctvom ktorého je možné nahlásiť jamy a výtlky, ktoré treba opraviť. Ako informoval mestský úrad, potrebné je uviesť aj bližšiu špecifikáciu, podľa ktorej by sa dalo poškodenie na ceste lokalizovať.uvádza radnica na svojej webovej stránke.Diskusný formulár, prostredníctvom ktorého je možné jamy na cestách nahlásiť, bude na webovej stránke mesta do 31. marca. Mesto zverejnilo výzvu vo štvrtok 18. januára. Magistrát v nej okrem iného pripomenul občanom, aby sa obmedzili iba na upozorňovanie nedostatkov na komunikáciách.informovala radnica.